El PP aclara que el hospital de Sabero está rehabilitado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular del valle de Sabero exige una rectificación pública al PSOE local por denunciar que el Hospital Minero de Sabero sigue sin rehabilitar, cuando la realidad es que «esta totalmente rehabilitado desde hace años».

En un comunicado remitido este jueves, los populares añaden que esta obra se realizó gracias en parte «a una ayuda conseguida en su día del Gobierno central por el entonces alcalde socialista, José María Marco, de unos 150.000 euros y a una inversión de fondos procedentes de la reconversión minera, conseguida por el anterior alcalde popular, Francisco Javier García , de unos 400.000 euros».

El PP confirma que la rehabilitación, «que ha sido integral», incluía además la musealización del hospital, «para convertirlo en un centro de arte moderno, con la exposición permanente de una impresionante colección de esculturas de Ángel Peres y Juan de Avalos, que a día de hoy siguen colocadas en su interior». De hecho, aclaran que todo estaba preparado, antes de las últimas elecciones municipales, para su apertura por lo que «no es necesario rehabilitar nada y menos achacarle a la Junta la no inversión en algo que no lo necesita».

Los populares animan al PSOE provincial a preguntar a su concejal Roberto Escanciano, miembro del equipo de gobierno municipal junto con la UPL, «por qué este proyecto lleva paralizado por este equipo de gobierno más de tres años, sin que se abra el museo y se dé nueva vida al antiguo hospital». «Si la razón es porque apoya la idea de la UPL de deshacer este proyecto y los más de 500.00 euros invertidos en él y abrir en el mismo un centro de día, que saben desde el primer día que no es posible, que explique que ha hecho hasta la fecha para conseguirlo», ha aclarado el PP, que añade que tanto el Gobierno central como la Diputación de León han denegado varias solicitudes de subvención del actual equipo de gobierno para convertir este hospital en un bar, «que es la nueva idea estupenda que tienen para este emblemático edificio».

Asimismo, los populares consideran «increíble» la falta de conocimiento sobre los asuntos del valle por parte del PSOE «y como sus dirigentes provinciales se han dejado engañar por sus representantes locales en un tema tan claro».