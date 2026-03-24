Desbroces para camuflar los baches de la carretera del Valdellorma

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los usuarios están que trinan contra la manera de actuar de los operarios enviados por la Diputación de León a limpiar la vegetación que devora algunos trechos de la carretera. No cabía una incidencia más por la carretera del valle del Valdellorma, que une Sotillos y la ribera del Esla a través de este vial denominado LE-4615. Hasta que las ramas del desbroce de una operación de mejora se quedan apiladas a pie de firme y en muchos tramos (como en el de la foto, facilitada por los propios afectados) dificultan la circulación, ya de por sí complicada en una plataforma tan estrecha y maltrecha por el firme sin renovar desde hace medio siglo. Las quejas por esta forma de manejo no han calado entre los dirigentes del servicio de carreteras de la Diputación, con quienes han tratado de ponerse en contacto los afectados, según denuncian, sin éxito. No queda ahí la controversia; la segunda fase de limpieza del entono implica el triturado de la las podas, ramas y madera retirada "que se arrojan directamente a las fincas más próximas a la carretera, todas de propiedad y uso privado", según denuncian los vecinos. La LE-4615, una de las tres carreteras más deterioradas de la provincia, que comunica una de las zonas más castigadas y olvidadas de León, se hizo célebre los últimos meses por las pintadas que alertan de baches y deterioro, además de por los planes del servicio de carreteras de delimitar los arreglos del firme por términos municipales.