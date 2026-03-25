La ULE inicia un estudio sobre el deterioro por los incendios

Publicado por José María Campos Boca Creado: Actualizado:

La asociación ciencia y territorio Tierra de la Reina reunió a profesores de la ULE, la Universidad Pública de Oregón, agentes de medio ambiente y pedáneos para tratar el nivel de deterioro de la comarca tras los incendios. Su presidente Javier Piñán señaló que «se trata de iniciar una recuperación tras un estudio con la ULE que nos diga que es lo que hay que hacer desde el punto de vista de los pastos, flora, animales. Tenemos que ir viendo como van avanzando los terrenos deteriorados»

El profesor de Oregón Sergio Arispe recordó que a nivel mundial hay un problema climático y de incendios los cuales se van a cercando más a zonas urbanas. «Oregon estamos en la misma altitud y latitud que León. En España ha habido los mismos incendios en 2025 que en EEUU en 2024 y en Oregón tuvimos el peor año de incendios. La visita es para ver cómo podemos aprender de vosotros en la extinción de incendios junto con la colaboración de la Universidad de León». La teledetección es una herramienta que se puede utilizar antes y después del incendio para restaurar los recursos naturales, además «para gestionar los recursos antes de un incendio y ver los riesgos que tenemos alrededor del área rural».

Precisó que la gestión de los incendios debe hacerse desde una colaboración entre paises. En EEUU hay una asociación de ganaderos que reciben entrenamiento del gobierno estatal y tienen acceso a recursos de la administración. «Aquí hay pueblos cercanos pero en mi país las distancias entre ganaderos es de cincuenta kilómetros por lo que tienen equipos para comunicarse en caso de incendios".