Comienzan las obras del futuro laberinto de Almanza

Publicado por José María Campos Almanza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almanza ya ha iniciado las primeras actuaciones para poner en marcha el proyecto del «Laberinto de Almanza» con una inversión de 193.955,02 euros. Se está ejecutando el movimiento de tierras como paso previo a la colocación de los setos que definirán el trazado del futuro laberinto. La obra fue sacada a licitación en julio sin que ninguna empresa se interesase por ella. Posteriormentne a finales de año en una segunda licitación una empresa leonesa optó por el proyecto. La obra se replanteó hace unos meses pero tuvieron que ser paradas ante las continuas lluvias que hacían imposible el movimiento de tierras.

El consistorio pretende construir un recinto turístico rural integrado en la naturaleza donde el principal reclamo será un laberinto vegetal de 80x40 metros (3.200m2) con una serie de espacios de servicio, como caminos y paseos o zonas de servicio y de esparcimiento, destacando la construcción de un pequeño edificio polivalente donde se ubicará un quiscotaquilla, un aseo y un pequeño almacén, con una superficie total construida de 20 metros cuadrados. El laberinto está pensado para todos los públicos por lo que se configura con una anchura de pasillos de 1,5 metros. El tipo de arboleda que se utilizará será el Ciprés Leylandi o Cupressus Leylandii por lo que se van adquirir unos 2.500 ejemplares. La parcela a utilizar es municipal y se encuentra a unos 300 metros de casco urbano. En otra parcela aledaña se construirá un gran parking.