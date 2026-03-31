El pueblo de León que tiene un manantial por cada cinco vecinos

Participantes en el acto por el Día Mundial del Agua en uno de los caños de Voznuevo.CAMPOS

Publicado por José María Campos Voznuevo Creado: Actualizado:

La asociación de Boñar «El espíritu de las aguas» celebró el Día Mundial del Agua con una ruta que finalizó en el pueblo de Voz nuevo que es un ejemplo de conservación de fuentes y manantiales. Se calcula que cerca de un centenar de fuentes, manantiales, arroyos y caños cuenta este pueblo que es un referente en todo lo que se refiere al agua.

Los miembros de la asociación realizaron un recorrido por distintas calles del pueblo para ir mostrando a los participantes en esta jornada. Según se señala desde el colectivo, Voznuevo cuenta con un manantial por cada cinco vecinos.

Esta asociación tiene previsto iniciar un trabajo para la colocación de las primeras placas informativas para que los visitantes vayan conociendo la información correspondiente4 de los manantiales y fuentes con las que cuenta el municipio de Boñar. Lorenzo Calvo presidente de esta asociación fue el primero en documentar los cientos de fuentes y manantiales con los que cuenta el municipio con un estudio muy exhaustivo.