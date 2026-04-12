El GAL de Riaño presenta en Sabero el Centro de Servicios Ecosistémicos

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

El Grupo de Acción Local Montaña de Riaño presentará el próximo 16 de abril a las 16.30 horas en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero el Centro de Servicios Ecosistémicos (CSE). Este proyecto nace como una unidad de vanguardia diseñada para transformar la gestión del patrimonio rural en los 25 municipios que integran la comarca.

Lejos de ser una oficina administrativa de espacios protegidos o un gestor de subvenciones externas, el CSE se constituye como una herramienta de análisis técnico orientada a la búsqueda de soluciones reales y al desarrollo socioeconómico basado en datos objetivos. La creación de este centro responde a la necesidad de dotar al GAL Montaña de Riaño de una capacidad estratégica que identifique y ponga en valor los beneficios reales que el medio aporta a la sociedad. El enfoque adoptado es de carácter integral, pues aborda de forma directa la dimensión antropocéntrica, conectando la actividad humana y productiva con los recursos del entorno. De este modo, se garantiza que cualquier aprovechamiento de los recursos responda a criterios de eficiencia, viabilidad técnica y soberanía territorial.

La puesta en marcha del CSE ha conllevado una inversión aportada íntegramente por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Esta financiación ha permitido una intervención integral en la sede del GAL Montaña de Riaño, enfocada en tres ejes fundamentales: Eficiencia energética para la optimización de las instalaciones para reducir costes operativos y mejorar el rendimiento del edificio, modernización tecnológica para la renovación de los equipamientos para garantizar una gestión de datos ágil y una atención profesional a los 25 municipios y capacidad operativa, es decir, refuerzo de la estructura interna para consolidar al centro como un instrumento estable y útil para el futuro comarcal.

El objetivo es que las propuestas emanadas del GAL Montaña de Riaño se fundamenten en un análisis realista, huyendo de conceptos abstractos y centrándose en el impacto real sobre el territorio. Este enfoque se alinea con la visión de desarrollo ascendente propia del desarrollo local, donde el propio territorio identifica sus necesidades y define sus estrategias mediante la aplicación del conocimiento científico y técnico. El proyecto cuenta con la asistencia técnica de la empresa especializada IRMA.