La UPL deja al Ayuntamiento de Cistierna con una deuda cero

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna consigue presentar por primera vez deuda cero tras amortizarla. El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, recuerda que los remanentes no se pueden utilizar si hay deuda y «al no tener deuda si en algún momento los necesitas los puedes incorporar», según Santos quien puntualizó que lo verdaderamente importante de no tener deuda es que «al haber amortizado esa deuda que se puede amortizar con los remanentes, lo que hemos conseguido es que haya 46.000 euros más anuales para dedicarlos a inversiones con recursos propios. Este era el dinero que se utilizaba para pagar la amortización del crédito». El alcalde destacó el trabajo de su grupo dado que es un hecho histórico e importante a nivel económico para el municipio.

Otro dato importante que destaca Santos es que el Ayuntamiento tiene un compromiso de pago del 98,97% lo que implica un compromiso elevado de ejecución. Este compromiso era del 79,04% en el 2023 y se ha ido incrementando estos últimos años. «A lo largo de los años hemos ido aumentado el gasto comprometido y aumentado la ejecución del presupuesto». El Ayuntamiento ya ha licitado todas las obras aunque el principal problema con el que se están encontrado todos los Ayuntamientos es conseguir empresa que ejecuten las obras. «Las empresas que han licitado van retrasando las obras y eso es lo que afecta al grado de ejecución de las mismas. Pero es un tema imputable a las propias empresas»