Boñar logra aprobar un presupuesto de 2,2 millones con el voto de PSOE, PP e IU

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boñar aprobó en pleno su presupuesto 2026 que ha ascendido a 2.253.500 euros y que contado con los votos a favor de los tres partidos politicos que componen la corporación, PSOE, PP e IU.

la partida correspondienta ainversiones asciende a 671.750 euros. Las inversiones en infraestructuras destinadas a uso general cuenta con una aportación de 100.000 euros. La adquisición de parcela en Barrio de las Ollas supone 20.000 euros mientras el Plan de cooperación municipal 2026-2027 para reparar el cine Morilla tiene una asignación de 372.000 euros. Además se destinan 59.000 euros para contenedores en los pueblos, cierre del depósito de Barrio y antenas TDT. Las placas fotovoltaicas en el EDAR cuentan on 48.000 euros. Otras de las futuras actuaciones son la inversión en asfaltado y aceras con 44.750 euros y el mobiliario para el albergue y el gimnasio se destinan 15.000 euros.

El alcalde de Boñar Pepe Villa destacó que se había logrado un presupuesto consensuado por todos los grupos políticos. «Una vex solventado los problemas con la anterior interventora podemos ejecutar las inversiones del ejercicio anterior. Esto hará que con las obras que incorporemos tengamos más de un millon de eruros de inversiones».

Mariana Fernández de IU indicó que los presupuestos son necesarios pero «se aceptó nuestro compromiso que era asacar las plazas que son necesarios como el encargado de servicios generales, dos oficiales, dos peones, un auxiliar de biblioteca y un técnico de turismo».