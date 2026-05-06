Olleros analiza sus cuatro décadas de apuesta cultural

Publicado por José María Campos Olleros Creado: Actualizado:

La semana cultural de Olleros de Sabero que en esta edición lleva por título «$0 años de semanas culturales: Mucho detras y mucho delante» acogió ayer la segunda jornada que se centró en la década de 1994 a 2004 bajo el título «Cuenca exminera. Encuentro hispanoluso. Paisaje en blanco y negro. Foros literarios». Los invitados fueron Susana Vergara periodista del Diario de León, el director de cultura Francisco Medina, Los médicos Fernando Escalante, Ángel Novoa y Antonio Gutiérrez, el asistente social Félix Blanco y el profesor Fernando Márquez junto al creador de estas semanas culturales el párroco de Olleros, Manuel Fresno.

El doctor Novoa destacó la dificultad que tienen el que una semana cultural llegue a 40 años y «sobre todo que la organice la misma persona. Es el evento del año junto a la Semana Santa y todo organizado por Manuel Fresno». Por su parte, el profesor Márquez destacó que es un momento de encuentro donde «gente de distinta procedencia encuentra un nexo común para poder convivir de forma sana y saludable en la comarca». Precisó que esta semana es un marco que une el pasado, el presente y el futuro y dando esperanza cuando la gente veía desesperanza".

Hoy es el turno para la década de 2005 a 2015 que se centrará, a partir de las 20:00 horas, en los secretos y valores de la montaña oriental, el Quijote, la ley de dependencia, el Museo de la siderurgia, el Instituto Bíblico y Oriental y las asociaciones.