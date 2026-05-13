Boñar abre las puertas de su nuevo gimnasio equipado

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boñar ha finalizado las obras del nuevo gimnasio, así como la colocación de las diferentes máquinas de musculación y ejercicios, lo que ha supuesto una inversión de 65.000 euros, de los cuales 15.905 euros han sido para el equipamiento. Esta instalación se encuentra dentro del edificio multiusos Isidro Martínez. Según señaló el alcalde de Boñar, Pepe Villa, cerca de un centenar de personas ya se han apuntado para hacer uso de este gimnasio.

Cuenta con dos salas diferenciadas una exclusiva de musculación y otra sala de maquinaría para ejercicios combinatorios. Villa señaló que se está buscando adquirir una máquina de musculación multiejercicios dado que «la gente más joven es la que nos lo ha solicitado puesto que permite trabajar todas las partes del cuerpo». Además, se va a buscar un sistema para la apertura automática de las instalaciones por medio del móvil.