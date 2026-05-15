Prioro presenta proyectos sobre agroturismo local

Publicado por José María Campos Prioro Creado: Actualizado:

El municipio de Prioro reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación al acoger a un grupo de emprendedores participantes en el curso sobre creación y diseño de proyectos de agroturismo, impulsado por la Cámara de Comercio de León en el marco del programa España Emprende. Busca dotar a los futuros empresarios de las herramientas necesarias para transformar el potencial natural y cultural del medio rural en modelos de negocio sostenibles.

Hablaron de su experiencia empresarial en Priro Cristina del albergue, Virginia de miel La Priorina y Laura con su negocio de aves de corral. Se visitó la panadería de Prioro.