Diario de León

Cistierna se viste de fiesta con San Guillermo

El Ayuntamiento ha programado cinco días llenos de actos culturales y musicales

Tradicional misa que se celebra en la ermita de san Guillermo.

Tradicional misa que se celebra en la ermita de san Guillermo.CAMPOS

Publicado por
José María Campos
Cistierna

Creado:

Actualizado:

La villa de Cistierna celebra la festividad de San Guillermo con una programación de actos que van desde mañana miércoles hasta el domingo. El jueves 28 es el día principal que se inicia en la iglesia Cristo Rey con la procesión amenizada por la banda de música de Cistierna con el traslado de la imagen del santo hasta la ermita, donde tendrá lugar una misa. A la finalización, en el paraje de La Fuentona, se podrá degustar una paella popular que en esta edición estará preparada por el club de lucha leonesa San Guillermo. A las 18.30 se celebrada la actuación musical infantil Chirindisco. En la plaza del Ayuntamiento. La jornada finaliza con la actuación de Luis Pedreira a partir de las 19.00 horas.

Para el viernes los actos se inician en la plaza del Ayuntamiento con una actuación musical para los niños a las 18.00 horas. A partir de las 20.00 horas el programa Dinamizart acoge el espectáculo «Diestro y siniestro» para continuar con «Sambillermo 2026» en una exhibición de la escuela de percusión de Tambores del Esla. A partir de las 23.00 habrá discoteca móvil y la actuación del grupo Lacona en la plaza del Ayuntamiento.

El sábado está dedicado a las peñas con una comida y juegos en la plaza Carlos Álvarez y la posterior ronda de bares. A las 18.30 horas habrá un circuito de bolos y llaves para continuar con el programa Dimanizartj con «La biblioneta de Eme» en la plaza del museo ferroviario. La música volverá con pasodobles y rumbas con disco Bauty y la verbena a cargo del grupo «Radar» en la plaza del Ayuntamiento.

El domingo estará dedicado al XXXIII concurso de ollas ferroviarias San Fernando, que se iniciará a las 09.00 horas con una degustación de pinchos a partir de las 13.00 horas. La entrega de los premios se producirá a las 16.30 horas. Este día estará dedicado a los niños en todas las atracciones de la feria.

PROGRAMA

27 miércoles18.30. Concurso de dibujo infantil en la plaza del Ayuntamiento.23.30. Verbena con la orquesta Grupo D’Cano 28 Jueves11.00. Procesión hacia la ermita con el santo13.30. Degustación de la tradicional paella.18.30. Chirindisco actuación musical para niños en la plaza del Ayuntamiento.19.30. Tardeo musical de Luis Pedreira. 29 viernes18.30. «Rock an roleando con Tina y Rodritmos en el andamio» 20.00. «Diestro y siniestro» espectáculo itinerante.21.00. «Sambillermo 2026» Exhibición de la escuela de percusión de Tambores del Esla23.00. Disco movil en la plaza del Ayuntamiento.00.00. Actuación del grupo Lacone y disco móvil. 30 sábado Dia de peñas14.30. Comida de peñas.16.00. Juegos para peñas en plaza Carlos Álvarez.23.00. Pasodobles y rumba con disco Bauty00.00. Verbena con el grupo Radar 31 domingo09.00. Celebración del concurso de ollas ferroviarias en el exterior del museo ferroviario de Cistierna
tracking