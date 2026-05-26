Cistierna se viste de fiesta con San Guillermo

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La villa de Cistierna celebra la festividad de San Guillermo con una programación de actos que van desde mañana miércoles hasta el domingo. El jueves 28 es el día principal que se inicia en la iglesia Cristo Rey con la procesión amenizada por la banda de música de Cistierna con el traslado de la imagen del santo hasta la ermita, donde tendrá lugar una misa. A la finalización, en el paraje de La Fuentona, se podrá degustar una paella popular que en esta edición estará preparada por el club de lucha leonesa San Guillermo. A las 18.30 se celebrada la actuación musical infantil Chirindisco. En la plaza del Ayuntamiento. La jornada finaliza con la actuación de Luis Pedreira a partir de las 19.00 horas.

Para el viernes los actos se inician en la plaza del Ayuntamiento con una actuación musical para los niños a las 18.00 horas. A partir de las 20.00 horas el programa Dinamizart acoge el espectáculo «Diestro y siniestro» para continuar con «Sambillermo 2026» en una exhibición de la escuela de percusión de Tambores del Esla. A partir de las 23.00 habrá discoteca móvil y la actuación del grupo Lacona en la plaza del Ayuntamiento.

El sábado está dedicado a las peñas con una comida y juegos en la plaza Carlos Álvarez y la posterior ronda de bares. A las 18.30 horas habrá un circuito de bolos y llaves para continuar con el programa Dimanizartj con «La biblioneta de Eme» en la plaza del museo ferroviario. La música volverá con pasodobles y rumbas con disco Bauty y la verbena a cargo del grupo «Radar» en la plaza del Ayuntamiento.

El domingo estará dedicado al XXXIII concurso de ollas ferroviarias San Fernando, que se iniciará a las 09.00 horas con una degustación de pinchos a partir de las 13.00 horas. La entrega de los premios se producirá a las 16.30 horas. Este día estará dedicado a los niños en todas las atracciones de la feria.