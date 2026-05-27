Boñar aprueba en pleno las nuevas tasas para todas las instalaciones deportivas

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boñar aprobó la ordenanza fiscal de las nuevas tasas de uso de instalaciones municipales con el voto a favor de todos los grupos políticos. Afecta a las piscinas municipales y demás instalaciones existentes en el Soto de Boñar además del pabellón de Valles, multifuncional Isidro Martínez y otras instalaciones deportivas.

Las nuevas tasas afectarán en el Soto a las piscinas municipales, canchas de tenis, cancha fútbol sala y el campo de fútbol. En el edificio multifuncional Isidro Martínez el uso del gimnasio municipal y la pista de padel. En las piscinas la entrada diaria adulto 2 € y niño, 1.50 € y el fin de semana 2,5 € adulto y 2 € niños. De cero a tres años es gratuito y de adulto a partir de 11 años. El carnet de temporada de adulto será 35 € y de niño 25 € y un carnet de 25 baños serán 30 €.

La pista de padel el alquiler son 4 € y 4,50 € con luz para una duración de una hora y media. El campo de fútbol será de 12 € por partido, a excepción de los clubs con prioridad para la disposición del Ayuntamiento cuando sea necesario. Los campamentos o más de 25 personas quedan a un euro por persona. El pabellón de Valles para uso privativo no estará permitido y solo podrá usarse previa solicitud para asociaciones y similares sin coste alguno.

El nuevo gimnasio tendrá un código de acceso de treinta días con un precio de 15 €.

Las canchas de tenis que entran dentro de la concesión del camping serán gratuitas, si bien «en algún momento decayera la concesión tendría un precio de tres euros por usuario», según recordó el alcalde Pepe Villa.