El público se vuelca con la banda juvenil de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La banda juvenil de música de Cistierna ofreció un concierto bajo la dirección de Enrique Fernández Conde en el salón de actos de la casa de cultura de Cistierna con un lleno de público que no quiso perderse esta actividad organizada por la Agrupación Musical de Cistierna (AMUC). Este concierto fue el cierre de un fin de semana musical tras la realización del encuentro de bandas de música con la participación de la banda de Laguna de Duero y la banda de Cistierna que habían ofrecido un pasacalles por las principales calles de la villa y un concierto conjunto en la plaza Carlos Álvarez con una gran respuesta de público.

Desde hace unos una década esta banda ofrece varios concierto que tienen por objetivo ir preparando a los jóvenes músicos de cara a incorporarse a la banda de música de Cistierna. Además, se trata de dar a conocer a los padres y público en general el progreso de los músicos que cada semana, durante todo el curso escolar, realizar tras asistir a clases individuales, colectivas y ensayos de la banda juvenil.