Diario de León

Cistierna acoge este sábado el «Mercadillo por la vida»

Vista de la localidad de Cistierna, en una imagen de archivo

Vista de la localidad de Cistierna, en una imagen de archivoJesus F. Salvadores

Publicado por
José María Campos
León

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La Plataforma por la Vida de la Montaña Oriental Leonesa celebrará este sábado 30 de mayo, de 11 a 18 horas, en los soportales del Ayuntamiento de Cistierna, el «Mercadillo por la Vida», una jornada abierta a toda la población y organizada con motivo de las Fiestas de San Guillermo, cuya recaudación se destinará a la lucha legal contra la planta de biogás de Vidanes.

La iniciativa nace con el deseo de crear un espacio de encuentro, convivencia y participación vecinal, donde compartir, disfrutar y seguir fortaleciendo el tejido comunitario.

Para ello, lo largo de la jornada habrá mercadillo de ropa y objetos de segunda mano, taller de pompas gigantes, balones y juegos para niñas y niños, personajes de la mitología leonesa, rifa solidaria con productos de la zona y «La Caja del Pueblo», un espacio pensado para recoger inquietudes, ideas y preocupaciones de la población.

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