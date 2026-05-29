Cistierna acoge este sábado el «Mercadillo por la vida»

Publicado por José María Campos León Creado: Actualizado:

La Plataforma por la Vida de la Montaña Oriental Leonesa celebrará este sábado 30 de mayo, de 11 a 18 horas, en los soportales del Ayuntamiento de Cistierna, el «Mercadillo por la Vida», una jornada abierta a toda la población y organizada con motivo de las Fiestas de San Guillermo, cuya recaudación se destinará a la lucha legal contra la planta de biogás de Vidanes.

La iniciativa nace con el deseo de crear un espacio de encuentro, convivencia y participación vecinal, donde compartir, disfrutar y seguir fortaleciendo el tejido comunitario.

Para ello, lo largo de la jornada habrá mercadillo de ropa y objetos de segunda mano, taller de pompas gigantes, balones y juegos para niñas y niños, personajes de la mitología leonesa, rifa solidaria con productos de la zona y «La Caja del Pueblo», un espacio pensado para recoger inquietudes, ideas y preocupaciones de la población.