Las peñas tomaron las calles de Cistierna en una jornada festiva

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La villa de Cistierna continúa con los actos de la festividad de San Guillermo que en día este sábado tuvo como protagonista a las peñas. Las actividades se iniciaron en la plaza Carlos Álvarez con un pintacaras para los más pequeños para continuar con una comida de peñas. La tarde se abrió con una roda de bares acompañados por la charanga «Rotato». Además, se continuó con el programa Dinamizartl con la actuación infantil «La biblioneta de eme», además de un circuito de bolos y llave.

La noche dio paso a la música con pasodoble y rumbas para finalizar con una verbena a cargo de grupo «Radar».

Este domingo se celebra el XXXIII concurso de ollas ferroviarias en el exterior del museo del ferroviario.