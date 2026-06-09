Diario de León

La Junta autoriza la planta de biogás de Vidanes al superar el trámite ambiental

La empresa dispone de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad

Entrada a las instalaciones de la empresa Apaycachana.

Entrada a las instalaciones de la empresa Apaycachana.CAMPOS

Publicado por
José María Campos
Cistierna

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La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha dado el visto bueno a la autorización ambiental de la instalación de valorización de residuos no peligrosos orgánicos, ubicada en el término municipal de Cistierna y titularidad de Apaycachana, para el desarrollo de una planta de biogás, es decir, de digestión anaerobia de residuos y subproductos animales.

Como conclusión, se indica que el proyecto se ajusta a la Instrucción 6/2023 de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental. Esta norma interna unifica los criterios técnicos sobre cuándo es obligatorio presentar el informe base del suelo, además de fijar las reglas para ubicar este tipo de plantas y los requisitos para gestionar el digestato en aquellas instalaciones de biogás sujetas a la normativa de prevención y control integrados de la contaminación.

A partir del otorgamiento de la modificación sustancial, la empresa dispone de un plazo de cinco años para la puesta en marcha de la actividad, conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental.

La planta de compostaje, de 20.866 metros cuadrados, cuenta con una planta de limpieza y desinfección, además de una zona de ocho trincheras donde se almacenarán los lodos y residuos líquidos. Esta zona de almacenamiento será polivalente, de modo que se podrá realizar tanto el acopio del resto de los residuos que se reciban en la instalación como el proceso de compostaje en sí. En este espacio se llevará a cabo el compostaje de los lodos de depuración para su posterior aplicación al terreno. Asimismo, dispone de una zona de maduración de 8.840 metros cuadrados y cuenta con un depósito de lixiviados equipado con una bomba y una red de distribución para la utilización de estos fluidos en el riego de las pilas.

Las instalaciones de biometanización cuentan con una planta de digestión anaerobia a partir de residuos y subproductos animales, con una capacidad de tratamiento de 86.000 toneladas al año para la producción de biometano. El complejo está compuesto por una nave de recepción de residuos sólidos, una nave de descarga de líquidos, depósitos exteriores y un alimentador de sólidos.

Por su parte, la zona de digestores y la sala de bombeo están integradas por tres digestores de 4.242 metros cúbicos de capacidad máxima cada uno. El biogás generado se almacena en gasómetros ubicados en la parte superior de los propios digestores; posteriormente, este gas es enviado hacia la línea de biogás para su valorización en forma de upgrading o purificación, permitiendo así la generación del biometano.

A primeros de año, la empresa Apaycachana recordó que su proyecto para promover una planta de biogás en Vidanes ya había obtenido la evaluación ambiental favorable y que cuenta con el respaldo de todos los demás informes técnicos requeridos, añadiendo que «esto es debido a la calidad y seguridad que representa nuestro proyecto».

Solamente un particular y el Ayuntamiento de Cistierna presentaron alegaciones al proyecto

Durante la fase de información pública del procedimiento no se recibieron alegaciones. Sin embargo, en el trámite de audiencia a los interesados se presentaron dos: una de un particular y otra del Ayuntamiento de Cistierna. La alegación remitida por el particular hacía referencia, por un lado, a las afecciones a la atmósfera (emisiones canalizadas y difusas, control y tratamiento de olores, y posibles molestias a los municipios colindantes por contaminantes); ante esto, se aclara que las medidas para minimizar dicho impacto ya están recogidas en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) aplicables a la instalación. Por otro lado, respecto a la queja sobre el contrato de ocupación de los terrenos donde se proyecta la planta, se indica que las cuestiones de titularidad o propiedad del suelo no son competencia de la Junta de Castilla y León y, por tanto, no justifican la denegación ni la paralización del expediente.Respecto a la alegación presentada por el Ayuntamiento de Cistierna, que advertía sobre la falta de una normativa autonómica específica para regular las plantas de biogás, se ha señalado que la ausencia de un marco exclusivo actual no significa que estas instalaciones carezcan de regulación o que no deban cumplir con los exigentes trámites legales vigentes para el régimen de autorización ambiental. A este respecto, en el expediente administrativo ya consta la solicitud formal remitida al propio Ayuntamiento con fecha 21 de noviembre de 2023, en la que se le requiere el informe acreditativo de compatibilidad urbanística municipal para la actividad.
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