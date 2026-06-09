La Junta autoriza la planta de biogás de Vidanes al superar el trámite ambiental

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha dado el visto bueno a la autorización ambiental de la instalación de valorización de residuos no peligrosos orgánicos, ubicada en el término municipal de Cistierna y titularidad de Apaycachana, para el desarrollo de una planta de biogás, es decir, de digestión anaerobia de residuos y subproductos animales.

Como conclusión, se indica que el proyecto se ajusta a la Instrucción 6/2023 de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental. Esta norma interna unifica los criterios técnicos sobre cuándo es obligatorio presentar el informe base del suelo, además de fijar las reglas para ubicar este tipo de plantas y los requisitos para gestionar el digestato en aquellas instalaciones de biogás sujetas a la normativa de prevención y control integrados de la contaminación.

A partir del otorgamiento de la modificación sustancial, la empresa dispone de un plazo de cinco años para la puesta en marcha de la actividad, conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental.

La planta de compostaje, de 20.866 metros cuadrados, cuenta con una planta de limpieza y desinfección, además de una zona de ocho trincheras donde se almacenarán los lodos y residuos líquidos. Esta zona de almacenamiento será polivalente, de modo que se podrá realizar tanto el acopio del resto de los residuos que se reciban en la instalación como el proceso de compostaje en sí. En este espacio se llevará a cabo el compostaje de los lodos de depuración para su posterior aplicación al terreno. Asimismo, dispone de una zona de maduración de 8.840 metros cuadrados y cuenta con un depósito de lixiviados equipado con una bomba y una red de distribución para la utilización de estos fluidos en el riego de las pilas.

Las instalaciones de biometanización cuentan con una planta de digestión anaerobia a partir de residuos y subproductos animales, con una capacidad de tratamiento de 86.000 toneladas al año para la producción de biometano. El complejo está compuesto por una nave de recepción de residuos sólidos, una nave de descarga de líquidos, depósitos exteriores y un alimentador de sólidos.

Por su parte, la zona de digestores y la sala de bombeo están integradas por tres digestores de 4.242 metros cúbicos de capacidad máxima cada uno. El biogás generado se almacena en gasómetros ubicados en la parte superior de los propios digestores; posteriormente, este gas es enviado hacia la línea de biogás para su valorización en forma de upgrading o purificación, permitiendo así la generación del biometano.

A primeros de año, la empresa Apaycachana recordó que su proyecto para promover una planta de biogás en Vidanes ya había obtenido la evaluación ambiental favorable y que cuenta con el respaldo de todos los demás informes técnicos requeridos, añadiendo que «esto es debido a la calidad y seguridad que representa nuestro proyecto».