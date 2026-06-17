Boñar creará un convenio para el uso del nuevo salón del pensionista

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

La concejala de IU Mariana Fernández, ha instado al Ayuntamiento de Boñar a elaborar un convenio para la cesión del nuevo espacio que se ha creado en el edifico del hogar del pensionista de Boñar que gestiona la asociación Pormayor. El alcalde Boñar Pepe Villa recordó que hay un convenio del año 1991 de la cesión del espacio donde no viene contemplado el edificio. «Dado que es una cesión de 1991 hay que actualizar ese convenio». Fernándeza precisó que con el nuevo convenio hay que dejar claro que ese nuevo espacio lo pueden utilizar prioritariamente las asociación Pormayor pero «a la vez se tiene que utilizar para otras actividades del Ayuntamiento».

Villa preció que en estos momentos el uso es único del Ayuntamiento dado que la asociación aún no tiene la cesión. El Ayuntamiento se sentará hablar con la asociación para llegar a un acuerdo sobre el uso y el procedimiento para que se puedan realizar actividades tanto de la asociación como del Ayuntamiento. «Es un salón céntrico y muy amplio y se trata de llegar a un acuerdo entre todos».