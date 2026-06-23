Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La banda de música de Cistierna acompañará al grupo «Fetén Fetén» en un concierto que tendrá lugar el sábado 27 a las 20:00 horas en el cine Mary de Cistierna y que se encuentra dentro del porgrama Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León. «Fetén Fetén» es mucho más que el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz. Su música es una lectura contemporánea de la música tradicional y de la música popular de baile, géneros que los inspiran y que homenajean utilizando la imaginación y la creatividad como banderas. Dos enamorados de los instrumentos diferentes, ya que, además de los más convencionales, en su directo podemos escuchar el serrucho, el violín, la trompeta, la flauta, silla de camping o el recogeval. Sus inicios tuvieron lugar en 2009 para poner banda sonora a sus influencias y recuerdos.

Las entradas son por invitación con el fin de controlar el aforo y se pueden reservar en las oficinas del Ayuntamiento con un máximo de cuatro por persona. Se podrán retirar el mismo día del concierto desde las 19:00 a las 19:30 horas