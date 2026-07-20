La ULE inaugura el curso de verano sobre la posguerra con sede en Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La vicerectora de Inclusión, Igualdad y Proyección social de la Universidad de León, Raquel Domínguez, ha destacado en la presentación del curso de verano que se celebra en Cistierna, «Historia y memoria. ¡guerra! 90 años después: violencia, clandestinidad y espionaje(1936-1945)», la importancia de llevar la Universidad a la calle. Domínguez ha anunciado que este año la Universidad de León ha creado una cátedra de memoria democrática cuyo director es el historiador Javier Rodriguez, responsable del curso de verano de Cistierna. «Esta cátedra nos va a permitir es ahondar y hacer estudios de distintos aspectos y a la vez hacer actividades de divulgación de toda esta temática del curso de verano. Llevamos años trabajando estos temas, pero queda mucho por hacer» .

También ha valorado la alta participación, ya que el curso cuenta con 37 matriculados que han «elegido formarse en esta época estival» y ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de Cistierna para poder hacer este curso en «este formato y en este lugar como es el aula de la Uned en Cistierna, lo que ha permitido que se llegue a la 19 edición.