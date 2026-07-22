El MSM acoge este jueves la obra 'La aventura de viajar'

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

'La aventura de viajar' de la compañía Animaleon llega al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero. Será este jueves cuando se lleve a cabo la representación dentro la programación MSM en Familia. a partir de las diez de la noche, con una hora de duración dirigido a todos los públicos.

«La aventura de viajar» es la historia de dos payasas que se embarcan en una divertida y disparatada aventura, en la que se sumergen en un sin fin de preparativos e imprevistos para el gran final. Piruleta y Gominola se van de vacaciones y eso conlleva mucha alegría e ilusión, según va trascurriendo la historia nos vamos sintiendo cada vez más identificados en los pequeños y disparatados inconvenientes de dicha preparación.

Animaleon es una compañía leonesa formada por artistas provenientes de diversas experiencias escénicas, formados distintos tiempos.