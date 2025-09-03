Santa María del Páramo pone a punto el colegio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo pone a punto las instalaciones del centro escolar, realizando diversas obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones, que incluyen el pintado de diversas aulas y pasillos, se han cambiado los urinarios por tazas de menor tamaño en la zona de infantil.

Además, a lo largo del mes de septiembre se acudirá en horario de 8 a 9.30 de la mañana para arreglar algunas de las manillas de puerta o persianas como se ha acordado con la Dirección del centro.

El Ayuntamiento señala en un comunicado que soporta gran parte de la carga económica del mantenimiento de colegio, ya sea abonando los suministros de electricidad, calefacción o limpieza, así como realizando los arreglos del edificio mediante los trabajadores de la entidad local o acudiendo a empresas externas.