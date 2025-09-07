Herido por arma blanca un joven de 26 años en Santa María del Páramo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un joven de 26 años resultó herido por arma blanca en una agresión producida esta madrugada en Santa María del Páramo (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León y recoge Ical.

El suceso se produjo a las 4.23 horas de la madrugada, cuando la sala de operaciones recibió un aviso solicitando asistencia para un joven herido en el abdomen tras una agresión con arma blanca en la Avenida del Esla.

Inmediatamente se dio aviso a la Guardia Civil de León y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde donde se movilizó una UVI móvil y a personal sanitario del centro de salud de la localidad.

En el lugar atendieron a un joven de 26 años, que fue trasladado en la UVI móvil hasta el Hospital de León.