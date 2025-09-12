Santa María del Páramo se integra en la Red de Circuitos Escénicos de CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha recibido la resolución oficial de la Junta de Castilla y León por la que se integra al municipio en el sistema de colaboración de los Circuitos Escénicos de Castilla y León, a través del Centro Cívico «Magdalena Segurado». Esta incorporación permitirá a la villa paramesa disfrutar de una programación cultural estable y variada, acercando a los vecinos espectáculos de teatro, música y danza en el marco de la red autonómica. Paralelamente, el ayuntamiento ha aprobado la solicitud de subvención para la mejora de equipamientos en los espacios culturales municipales, con una inversión total de 57.747,25 euros. Las actuaciones previstas incluyen la instalación de un nuevo telón en el Centro Cívico, la adquisición de dos proyectores y una televisión y la compra de dos ordenadores portátiles, un micrófono, un atril y los accesorios necesarios. La financiación de estas mejoras se estructura en dos lotes. El pimero de ellos contempla la sala de estudio y biblioteca, con un presupuesto de 23.056,55 euros, financiado a través de la subvención estatal para la mejora de bibliotecas, minetras que el segundo aborda el resto de estancias culturales, con una cuantía de 34.690,70 euros, sufragado con cargo al Plan Provincial de la Diputación de León 2023.

La alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, ha destacado que «la integración en los Circuitos Escénicos supone un salto cualitativo en la oferta cultural del municipio, al tiempo que la inversión en equipamientos permitirá modernizar nuestros espacios culturales y ofrecer un mejor servicio a todos los parameses». Con estas iniciativas, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la cultura como motor de dinamización social y promoción del municipio.