Bercianos del Páramo invertirá 300.000 € en renovar redes y pavimentar

El Ayuntamiento de Bercianos del Páramo ha apobado la obra para la renovación de la red de abastecimiento y construcción de aceras en el municipio de Beracianos del Páramo, un proyecto que supone una inversión de cerca de 300.000 euros.

Las obras incluidas en este proyecto se desarrollarán en las tres localidades que forman el municipio, Zuares del Páramo, Villar del Yermo y Bercianos del Páramo.

Estas localidades disponen de los servicios de abastecimiento y saneamiento y tienen la mayor parte de sus calles ya pavimentadas. Sin embargo, tienen grandes necesidades en sus servicios urbanos. La red de Bercianos del Páramo es muy antigua y se encuentra en mal estado, provocando continuas fugas, por lo que se prevé su renovación, colocando la nueva tubería bajo las aceras. Al mismo tiempo que se desarrolla la renovación del servicio de abastecimiento se aprovechará para ir renovando las aceras. Zuares del Páramo presenta problemas de fugas, pero en este caso la traza de la tubería si situará por la orilla de la calzada. Por su parte, Villar del Yermo tiene su red de abastecimiento renovada, por lo que se busca continuar con la renovación de las aceras.