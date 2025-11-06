Santa María del Páramo busca una mascota para su biblioteca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La biblioteca municipal de Santa María del Páramo, en León, en colaboración con diversas entidades ha preparado un completo programa de actividades culturales y formativas para este mes de noviembre. De esta forma este viernes el Salón de Actos acogerá una charla informativa-divulgativa sobre Parkinson, a cargo de Parkinson León, con entrada libre hasta completar aforo. El lunes día 10 a las 18.15 tendrá lugar también en la biblioteca la segunda sesión del Club de lectura infantil «Alas de papel», coordinado por la Asociación El Páramo Lee. Por otro lado, entre los días 10 y 20 de noviembre la biblioteca organiza el Concurso de dibujo de la Mascota de la Biblioteca, que está dirigido a alumnos de Primaria. Los dibujos se realizarán en las instalaciones de la biblioteca.

El viernes 28 tendrá lugar la Activiteka musical para niños nacidos entre 2018 y 2020, una actividad gratuita con inscripción obligatoria en la propia biblioteca.

Y para finalizar el mes, los días 26, 27 y 28 el aula de informática acogerá a las 16.30 el curso gratuito CyL Digital, para aprender a utilizar Sacyl Conecta