Santa María del Páramo comienza a instalar una nueva pérgola en la plaza de la Madera

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha iniciado la instalación de la nueva pérgola en la Plaza de la Madera. El suministro ha comenzado con la instalación de los bancos y con el desmontaje de los travesaños de la existente. Durante la ejecución de los trabajos se vallará la Plaza para que exista el menor riesgo posible sobre los peatones. La idea es que se agilice para que esté finalizada antes de fin de año.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la cuantía de este contrato asciende a 57.080,84 euros, IVA incluido, y está financiado con fondos propios de la entidad como consecuencia de la dificultad de buscar alguna subvención donde se pudiera encuadrar. Este suministro no solamente obedece a una mejora de la plaza, sino también por la seguridad, ya que era necesaria debido al mal estado en que se encontraba la madera, así como los bancos que contenía el conjunto de la instalación.

El Ayuntamiento señala que con esta medida se pretende mejorar la plaza y hacerla más moderna, segura y con menos mantenimiento al utilizar materiales que necesitan menos gastos de conservación.

El proyecto incluye que la plaza contará con 18 tiras led, 6 bancos, unos pórticos metálicos de sección 150x150x3 y vigas metálicas de sección 100x100x3, según el comunicado municipal remitido este jueves.