Diciembre solidario y navideño en la biblioteca de Santa María

La Biblioteca Municipal de Santa María del Páramo ha programado varias novedades y actividades para el mes de diciembre. Hoy viernes, 5 de diciembre, la Biblioteca permanecerá cerrada, por lo que los participantes de Espacio Joven y de los Talleres de Teatro de la Diputación tendrán que acceder al Centro Cívico por la parte trasera, situada en la calle Lope de Vega.

Entre el 1 y el 23 de diciembre la Biblioteca pondrá en marcha de nuevo su Campaña Solidaria en favor del Banco de Alimentos. Durante estas fechas se suprimirán las sanciones por retrasos en la devolución de libros o material audiovisual a quienes colaboren aportando alimentos no perecederos o productos de higiene. Además aquellas personas que no tengan sanciones y deseen participar en la donación recibirán un libro de regalo como agradecimiento.

Por otro lado el viernes 12 de diciembre a las 18.30 horas se celebrará la Activiteka de Navidad, un taller de manualidades navideñas, dirigido a niños y niñas nacidos entre 2018 y 2020. Esta actividad es gratuita pero requiere inscripción previa en la propia biblioteca o llamando al teléfono 987351006.