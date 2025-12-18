«El Filandón del Páramo» abre lo actos navideños previstos en Santa María

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha programado para estas navidades un amplio calendario de actividades culturales, deportivas, infantiles y solidarias que se desarrollará desde mediados de diciembre hasta después de Reyes.

La programación comienza este viernes 19 con el «Filandón del Páramo», una velada campesina de cuentos y cantos que tendrá lugar en el Centro Cívico Magdalena Segurado. Los actos del primer fin de semana continuarán el sábado 20 con el concierto navideño de la Banda Municipal de Música y el Coro Virgen de la Guía en la iglesia parroquial, y el domingo 21 con la IV San Silvestre Paramesa Solidaria en la Plaza Mayor, a beneficio de Alzheimer León.

Durante las fiestas se celebrarán presentaciones literarias, espectáculos de magia, pasacalles musicales, torneos deportivos, exposiciones, campañas de dinamización económica y actividades solidarias. Destaca además la incorporación del municipio al programa Circuitos Escénicos de Castilla y León el 2 de enero, con una actuación de magia.

La programación culminará el 5 de enero con la visita de los Reyes Magos, acompañada de la tradicional Tractorada Navideña y un Belén Viviente.