Jornada sobre digitalización sostenible del suelo agrícola

El próximo miércoles 21 de enero de 2026, Santa María del Páramo será el escenario de la Jornada Taller «Digitalización del Suelo Agrícola», una iniciativa formativa centrada en el uso de herramientas digitales para mejorar la gestión agronómica y avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible.

La jornada está organizada por itagra.ct, en colaboración con el Programa de Extensión Agraria Digital Castilla y León y el Ayuntamiento de Santa María del Páramo. Durante el encuentro se abordará cómo el uso de datos, la monitorización y el análisis digital del suelo pueden optimizar la toma de decisiones en las explotaciones agrarias, especialmente en materia de fertilización.

El taller está dirigido a empresas agrarias, cooperativas, asesores técnicos y agricultores interesados en incorporar soluciones digitales que impulsen la competitividad y la innovación en el sector.

La actividad se celebrará en el Centro Cívico Magdalena Segurado (C. las Monjas, s/n, 24240, Santa María del Páramo) en horario de 10:00 a 13:30 horas. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de la web oficial: https://suelo-digital.itagra.com.