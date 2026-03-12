El Pleno aprueba iniciar el expediente para ampliar el polígono industrial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha aprobado el inicio del expediente para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales con el objetivo de llevar a cabo la ampliación del polígono industrial El Páramo, una actuación considerada estratégica para el futuro económico del municipio.

Esta aprobación, pese a las abstenciones de PP y PSOE en lo que representa una actuación fundamental para el desarrollo del municipio, supone el comienzo de la tramitación necesaria para incrementar la superficie destinada a uso industrial, dado que la capacidad de acogida del actual polígono se encuentra prácticamente agotada y no existen otras zonas calificadas específicamente para este uso dentro del término municipal. El expediente incluye no solo la modificación normativa, sino también la redacción del plan parcial y del plan de urbanización, con el fin de agilizar al máximo los plazos y poder poner a disposición nuevas parcelas en el menor tiempo posible. Además, esta modificación se extiende a establecer la ordenación detallada del Sector de Suelo Urbano no Consolidado con Uso Industrial U.9 «El Val» y a rectificar la clasificación de una parte del territorio como es la actual de Suelo Rústico de Protección Natural a la de Sistema General de Espacio Libres.

El diseño del sector contempla una red viaria interior funcional y parcelas de gran tamaño que permitan la implantación de empresas de distintos sectores y dimensiones, garantizando la flexibilidad necesaria para atraer inversión y actividad económica, así como la reserva de suelo para usos terciarios compatibles, entre los que se encuentran estaciones de servicio, establecimientos hosteleros y otros servicios vinculados a la actividad económica.

Se incluyen además importantes mejoras en infraestructuras, como la habilitación de 1.800 plazas de aparcamiento, una zona específica de estacionamiento para camiones, un carril verde y carril bici que conectará con la circunvalación y facilitará el acceso desde la carretera de San Pedro, así como una nueva entrada al sector desde la LE-6523 para mejorar la movilidad y la accesibilidad al polígono.

Desde el punto de vista medioambiental, la ordenación prevé la creación de un Sistema General de Espacios Libres que actuará como zona de transición entre el suelo industrial y el suelo rústico de protección agropecuaria, generando un espacio de protección y permitiendo además la futura implantación de equipamientos vinculados al medio natural y al mundo agrario, como un posible centro de interpretación.

La documentación relativa a esta modificación estará en exposición pública durante los próximos dos meses en las oficinas municipales, donde podrá ser consultada por cualquier persona interesada.

Con esta actuación el Ayuntamiento busca dar respuesta a la demanda de suelo industrial y fomentar el crecimiento económico del municipio.