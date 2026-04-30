Luz verde al arreglo de la Torre de la Reina en Laguna de Negrillos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión de Patrimonio, reunida en la delegación territorial de la Junta, ha autorizado el proyecto básico y de ejecución para la restauración y rehabilitación de la Torre de la Reina, una intervención que constituye la segunda fase del futuro Centro de Historia y Cultura del Castillo de Laguna de Negrillos.

Las obras previstas se centran en la consolidación de los muros y de las zonas con huecos colapsados, con el objetivo de frenar de manera urgente el deterioro estructural que presenta el inmueble. Además, el proyecto contempla la construcción de nuevos forjados de madera y la instalación de los servicios necesarios para su puesta en valor.

Esta intervención da continuidad a las actuaciones ya realizadas en el conjunto fortificado. Durante la reciente inauguración del museo y el mirador del castillo, el diputado de Cultura, Emilio Martínez, recordó las inversiones impulsadas en los últimos años por el Instituto Leonés de Cultura (ILC). En 2018 se destinaron 180.000 euros a la reparación de uno de los lienzos de la muralla, mientras que en la primera edición del Programa R se invirtieron 123.300 euros en la rehabilitación de la torre del homenaje.

Asimismo, Martínez avanzó una nueva propuesta de subvención, aún pendiente de completar algunos trámites administrativos, por valor de 178.000 euros destinada a la consolidación de la Torre de la Reina. Según señaló, esta actuación «vendrá a completar este destacado y necesario proyecto de recuperación de un elemento patrimonial de excepcional importancia para el Páramo leonés y para toda la provincia». La parte consolidada de la fortaleza acoge el Museo de la Historia y la Cultura de la Villa, seis plantas que respetan la estructura original y que a la vez permiten pasear por el adarve y acceder a la parte alta de la torre, habilitada como un gran mirador con vistas al Páramo.

Con esta nueva fase, el proyecto global del castillo de Laguna de Negrillos continúa avanzando en su objetivo de recuperar y poner en valor uno de los enclaves históricos más relevantes del territorio.