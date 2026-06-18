Santa María del Páramo estudia ampliar el horario de la Biblioteca Municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno de UPL en Ayuntamiento de Santa María del Páramo continua trabajando en nuevas medidas para mejorar los servicios públicos y fomentar el acceso a la cultura entre todos los vecinos. En este sentido, desde hace varios meses se viene valorando la posibilidad de ampliar el horario de atención de la Biblioteca Municipal, una iniciativa que será estudiada y, en su caso, aprobada en la próxima Junta de Gobierno.

La propuesta contempla la apertura de la biblioteca en horario de mañana, un día a la semana a partir del próximo mes de septiembre, una vez finalizado el periodo estival. Durante los meses de verano, el servicio continuará prestándose en su horario habitual de mañana.

El objetivo de esta medida es facilitar un mayor acceso de los usuarios a las instalaciones y servicios bibliotecarios, ofreciendo más posibilidades de uso y adaptándose mejor a las necesidades de los vecinos. Asimismo, permitirá evaluar la acogida de esta ampliación horaria para estudiar mejoras en el futuro que se adapten a las necesidades de los vecinos.

Una vez que la propuesta sea aprobada inicialmente por el órgano de gobierno municipal, se iniciarán los correspondientes procesos de negociación colectiva con la delegada sindical y la trabajadora afectada, con el fin de garantizar la correcta implantación de esta iniciativa.

Desde el Equipo de Gobierno se valora muy positivamente cualquier actuación que contribuya a reforzar la oferta cultural del municipio. Además de la ampliación horaria se continuará trabajando en diversificar e incrementar las actividades desarrolladas en la Biblioteca Municipal para acercar la cultura a todos los vecinos y vecinas.