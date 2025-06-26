La Rey Juan Carlos celebra un curso en Valdevimbre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valdevimbre acoge desde este miércoles y hasta el próximo viernes un curso de verano de la Univeridad Rey Juan Carlos, sobre Ciberseguridad, IA y salud, que se imparte en el marco del proyecto CyberFold, patrocinado por Incibe, y que cuenta con la participación de profesionales destacados tanto de la investigación como de la industria de instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de León, la Universidad Miguel Hernández de Elche y empresas como Red Eléctrica de España, o la Cátedra Rey Felipe VI de la New Mexico University (USA).

El curso, que acoge a alumnos de último curso de grado o de master y doctorado, impartirá una combinación de teoría, práctica y experiencia profesional para fomentar el aprendizaje activo, la interacción multidisciplinar y el intercambio de conocimiento en un contexto dinámico y aplicado, según señala la universidad organizadora de la actividad.

Sobre la temática del curso destaca que la ciberseguridad y la salud destacan por su impacto directo en la sociedad. La ciberseguridad enfrenta el desafío de proteger infraestructuras críticas y datos sensibles frente a amenazas cada vez más sofisticadas, mientras que en salud, la IA está transformando la investigación biomédica, el diagnóstico temprano y los tratamientos personalizados, mejorando significativamente la calidad de vida de las personas.

El Ayuntamiento de Valdevimbre ha organizado actividades para los alumnos como visitas guiadas a bodegas y viñas locales, escapadas a los entornos naturales de la región, y conciertos nocturnos para disfrutar de la cultura y la música . También se ha implicado en mediar con la hostelería para facilitar la estancia de los participantes (profesores y alumnos), así como con el entramado industrial y de producción de la zona, esencialmente vitivinícola.