Pajares de los Oteros abre un fin de semana para maridar el Prieto Picudo y el fútbol

Pajares de los Oteros ha inaugurado este viernes una nueva edición de la Feria del Prieto Picudo, un evento que se alargará durante todo el fin de semana y que este año viene con un protagonismo especial para la Cultural, que tendrá una ediciñon especial de botellas de vino en homenaje al ascenso del equipo leonés a la Segunda División. Natichu, consejera delegada del club, ha sido la encargada de ejercer de pregonera de la feria, dando el pistoletazo de salida a la cata de los mejores vinos de la tierra.

La tarde del viernes ya comenzó futbolera, con la celebración del torneo y el posterior ágape de choripanceta al prieto picudo con una fiesta con música en vivo.

El domingo, el Campeonato de Cortadores de Cecina «Agustín Risueño» recaudará fondos para que la Fundación de la Cultural los reparta entre los afectados por los incendios. Por su carácter solidario, este será uno de los actos más concurridos de la feria, aunque el programa ofrece otra serie de actividades necesarias para dar un respiro ante el negro panorama que están dibujando los fuegos repartidos por toda la provincia.

Este mismo sábado, habrá un baile vermut, una comida de paella y una batalla de prieto picudo, con la imprescindible pistola de agua. Por la noche, se presentará un libro y habrá un espectáculo de malabares y un concierto. La jornada culminará con una discoteca móvil y un espectáculo de fuego y efectos después de la parrillada de las diez de la noche.

Junto al campeonato de cortadores de cecina, el último día de la feria incluye la eucaristía, un espectáculo de malabares, cine de verano y el cierre a las 22.30 con chocolate para todos. El baile vermú contará con la actuación de Lou & Jane.