Patrimonio da el visto bueno a la playa fluvial de Valderas

La Comisión Territorial de Patrimonio celebrada en el Museo de San Isidoro de León el pasado 4 de noviembre informó favorablemente de la actuación de implantación de instalaciones para la promoción turística y el ocio en el entorno de la playa fluvial del río Cea en la localidad de Valderas. De esta forma, se pone en relieve la importancia de proteger los elementos históricos existentes, como el Molino de Santovenia y sus azudes, el yacimiento de Los Villares, el puente de piedra y la Fuente del Caño Teja, según señala la Junta de Castilla y León en un comunicado.

El visto bueno autonómico a este proyecto supone un importante acicate para el municipio, pues permitirá ampliar su oferta turística y de ocio con este nuevo espacio, que será una llamada a turistas y visitantes para conocer la zona.

Al mismo tiempo, entre los objetivos de la Junta de Castilla y León con esta actuación en Valderas está el proteger el patrimonio, asñi como los recursos naturales e históricos sin que ello suponga un perjuicio a su integridad. En esta misma línea, la administración autoómica insiste en que todas las actuaciones están sometidas a estrictos controles en aras de garantizar la protección del medio ambiente y del patrimonio.