Valencia de Don Juan inaugura una minibiblioteca urbana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha dado un paso más en su apuesta por la cultura con la instalación de una minibiblioteca en uno de los espacios más emblemáticos de la localidad, la plaza Santa María. Este nuevo punto cultural fue inaugurado este martes con el objetivo de acercar la lectura a vecinos y visitantes de una forma accesible y participativa.

La iniciativa consiste en una pequeña biblioteca al aire libre donde se han depositado libros de diversas temáticas. Cualquier persona puede tomar un ejemplar para su lectura y devolverlo posteriormente, favoreciendo así que otros usuarios puedan disfrutarlo. «Se trata también de un gesto de generosidad», destacó el alcalde coyantino, José Jiménez, quien subrayó que esta es la primera de varias minibibliotecas que el Consistorio prevé instalar en diferentes puntos del municipio.

Este proyecto se enmarca dentro del programa municipal de animación a la lectura y promoción cultural, y se presenta como un complemento a los servicios ya existentes, como la Biblioteca Municipal y el bibliobús.

El acto de inauguración contó también con la participación del presidente de la Asociación Cultural A Plena Cultura, Santiago Asenjo, entidad colaboradora en la iniciativa. Asenjo valoró positivamente la elección del emplazamiento, calificándolo como un «entorno perfecto», y ofreció la colaboración de la asociación para garantizar el mantenimiento del proyecto. Además, esta nueva instalación pasa a formar parte de la Red de minibibliotecas de A Plena Cultura, que ya supera la treintena en la provincia.

El lote inicial de libros ha sido aportado por el Ayuntamiento, la asociación y el Instituto Leonés de Cultura, con títulos para todos los públicos.

La inauguración contó asimismo con la presencia del teniente de alcalde Ricardo Barrientos, las concejalas Donata Álvarez y Petra Raneros, la bibliotecaria municipal, así como representantes del ámbito cultural local como Isabel, del Café Diario, e Ignacio Alonso.