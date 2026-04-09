El Procurador insta a facilitar la rebaja del IBI en terrenos sin urbanizar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Procurador del Común ha emitido una resolución en la que solicita al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan que colabore con sus vecinos para que los terrenos calificados como urbanos o urbanizables, pero que carecen de una ordenación detallada, tributen como suelo rústico a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La resolución tiene su origen en la queja de un propietario local que, tras ver rechazada su solicitud inicial por parte del consistorio, acudió al Defensor del Pueblo autonómico para defender su derecho a una tributación ajustada a la realidad física y jurídica de sus parcelas.

El conflicto se inició cuando el vecino afectado solicitó formalmente al Ayuntamiento que tres parcelas de su propiedad dejaran de tributar como suelo urbano para hacerlo como rústico, dada su falta de desarrollo. El Ayuntamiento desestimó la petición alegando que la competencia fiscal recae sobre el Catastro y que cualquier modificación en la calificación urbanística exigiría una compleja revisión del planeamiento municipal. Ante esta negativa, el ciudadano elevó el caso al Procurador del Común, denunciando una carga fiscal excesiva para unos terrenos que, en la práctica, no cuentan con las infraestructuras ni el desarrollo propio del suelo urbano.

En su dictamen, el Procurador del Común aclara que según la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, aquellos terrenos que no cuentan con una ordenación detallada y aprobada deben tributar necesariamente como suelo rústico, independientemente de que el plan municipal los proyecte como futuros sectores urbanizables.

Por ello, ha recomendado al Ayuntamiento que facilite al reclamante la documentación técnica necesaria para que este pueda tramitar ante el Catastro la alteración de la clasificación de sus fincas. El Procurador subraya que el consistorio tiene el deber de informar proactivamente a todos los propietarios del municipio que se encuentren en la misma situación.