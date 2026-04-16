Vicente García, alcaldesa de Mansilla de las Mulas: «A mí me gusta estar con el pueblo y no estar sólo desde la tribuna»

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Una moción de censura presentada por el PSOE la llevó a la alcaldía de Mansilla de las Mulas el 30 de marzo. A Vicenta García la conocen en su pueblo como ‘Tenti’. Acaba de aterrizar en el nuevo cargo y reconoce que lo afronta «con ilusión» y con el objetivo «de que quien venga al ayuntamiento con un problema se vaya con una solución».

— ¿Cómo se plantea esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento de Mansilla?

-Llego con mucha ilusión y con el objetivo de ayudar al ciudadano. También para que el pueblo despegue un poco porque nos hemos encontrado con un problema de personal y tenemos que reestructurarlo todo. Tenemos mucho trabajo por delante. En los últimos años ha habido obras, pero no ha habido soluciones a muchas cosas.

-Queda un año por delante de legislatura...

— Es muy poco, pero en ese tiempo vamos a intentar solucionar esos problemas. Nos hemos encontrado con que no hay casi trabajadores municipales, hay puestos de trabajo que hay que cubrir y tenemos ese probema añadido. Todavía no sabemos por dónde podemos tirar porque realmente no sabemos lo que tenemos. Lo que tenemos muy claro los cinco es que vamos a tener muy en cuenta a los ciudadanos, porque el pueblo es de todos y cubrir sus necesidades en lo que respecta al ayuntamiento es nuestra prioridad.

-¿Qué planes inmediatos tienes pensando acometer al frente del consistorio en el apartado de obras?

—Acometer la segunda fase del albergue municipal. También nos gustaría que el gimnasio empezara a funcionar este año porque se está haciendo el edificio, pero no hay maquinaria ni se ha concretado la gestión. Intentar también seguir potenciando al fútbol, que hay un problema muy serio con el campo desde hace tiempo y solucionarlo. El equipo necesita un campo de fútbol nuevo y vamos a intentar hacerlo. Impulsar la apertura de la biblioteca por la tarde para las familias. Tenemos, además, muchos planes para hacer este verano y estamos gestionado la apertura de las piscinas, pero estamos un poco atascados por la falta de personal.

-¿En qué situación os habéis encontrado el ayuntamiento en cuanto a gestión?

— Mi manera de trabajar pasa por hacer las cosas muy sencillas para que sea más eficiente. Primero tenemos que ver todas las necesidades que hay. El pueblo está muy sucio y hay que busxcar una solución ya. Hay pocos trabajadores y necesitamos un apoyo hasta que se pueda ampliar esa plantilla. Hay que hacer una reestructuración laboral y de necesidades. No puedo decir por dónde vamos a tirar hasta que no veamos cuál es la situación real.

-¿Con qué equipo de gobierno cuenta para acometer todo ese trabajo? ¿Cómo es la relación?

-Puedo decir que los cinco, tanto las tres personas del PSOE, como la de UPL y la que se fue del PP, somos un equipo. Si hubiese sabido que me iba a encontrar con esto, lo hubiese hecho bace siete meses. Lo que tenemos que debatir se debate con mucho respeto, compañerismo y amistad. Somos un grupo de gente que queremos sacar los asuntos del pueblo adelante.

-¿Cómo es la relación con la oposición?

-Estamos abiertos a todo lo que quieran hacer. Yo he estado en la oposición este tiempo y siempre he trabajado de voluntaria para el ayuntamiento. Me gusta estar con el puebloo, no sólo desde la tribuna. Mi disposición a colaborar y a que colaboren es absoluta.