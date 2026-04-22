Los vecinos de Valderas exigen mejoras en el Paseo Nuevo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los vecinos de Valderas han convocado una concentración este viernes 24 de abril a las 12:00 horas para reclamar al Ayuntamiento actuaciones urgentes en el Paseo Nuevo, una de las principales zonas de ocio del municipio.

Los residentes denuncian el deterioro del espacio, que presenta importantes deficiencias en las zonas de juegos infantiles, así como en las vallas perimetrales y el pavimento, con bordillos rotos y baldosas sueltas. En el caso de los juegos, alertan de la presencia de alambres sueltos y elementos en mal estado que ya han provocado algún accidente entre menores.

A estas carencias se suma, según los vecinos, la falta de limpieza y mantenimiento general del paseo, así como el abandono de las zonas verdes, árboles y arbustos. Por todo ello, han decidido movilizarse para exigir al Ayuntamiento de Valderas una intervención inmediata que garantice la seguridad y el buen estado de este espacio público, frecuentado a diario tanto por niños como por personas mayores.