Fuentes de los Oteros, 370 años de historia y devoción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fuentes de los Oteros volverá a vivir este domingo una de las jornadas más importantes y emotivas de su calendario tradicional y religioso con la celebración de la festividad del Santísimo Sacramento, una cita profundamente ligada a la historia, la identidad y la memoria colectiva de la localidad.

Cada tercer domingo de mayo, el pueblo revive una tradición centenaria que transforma sus calles en un espacio de encuentro, devoción y orgullo compartido. Vecinos, cofrades y visitantes acompañarán nuevamente al Santísimo bajo palio en una procesión que constituye uno de los actos más representativos de la religiosidad popular de la comarca.

La celebración hunde sus raíces en la antigua Cofradía del Santísimo Sacramento, fundada hace más de cuatro siglos y considerada uno de los pilares de la tradición local. Los estatutos conservados desde el siglo XVIII ya reflejaban el privilegio especial de sacar al Santísimo bajo palio por las calles del pueblo antes incluso de la festividad del Corpus, una singularidad que ha logrado mantenerse viva generación tras generación.

La procesión continúa siendo el momento más esperado de la jornada. La cruz procesional encabeza el recorrido entre cánticos, rezos y el acompañamiento de vecinos que mantienen intacta una tradición transmitida de padres a hijos. Antiguamente, el desfile estaba también presidido por un pendón hoy desaparecido, aunque todavía muy presente en la memoria colectiva del municipio, donde existe el deseo de recuperarlo en el futuro.

Desde la organización destacan el valor patrimonial, religioso y cultural de esta celebración, considerada una de las manifestaciones más representativas de la religiosidad rural tradicional de la zona. La festividad mantiene vivo un legado que forma parte del patrimonio inmaterial de la comarca y que cada año refuerza el sentimiento de pertenencia de los vecinos.

La edición de este año contará además con un aliciente especial con la visita del obispo de León, Luis Ángel de las Heras, cuya presencia ha sido recibida con especial ilusión por la localidad. Desde el pueblo han querido agradecer públicamente su participación en una jornada