Mansurle refuerza el reciclaje con un nuevo equipamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Municipios del Sur de León recibirá este viernes una importante dotación de equipamiento para la modernización de sus servicios de limpieza y reciclaje. El acto de entrega oficial tendrá lugar a las 10.00 horas en la Plaza Mayor de Valencia de Don Juan, marcando un hito en la implementación de la normativa vigente de residuos y la apuesta por la movilidad sostenible en la comarca.

El suministro consiste en un punto limpio móvil, un camión eléctrico destinado a su transporte y dos puntos de recarga específicos para este vehículo. Esta adquisición ha sido posible gracias a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), dentro del contrato MRR 02-IR-31/2025, orientado a la transformación verde y la resiliencia de las infraestructuras locales.

El evento contará con un fuerte respaldo institucional, destacando la asistencia del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Se prevé además la participación de otras autoridades de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, como el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, el Delegado Territorial, el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente y el Subdelegado del Gobierno en León.

El acto servirá también como punto de encuentro para otras entidades locales, ya que de forma simultánea se realizará la entrega de suministros previstos para el Ayuntamiento de La Bañeza y la Mancomunidad El Páramo.