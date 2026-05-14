Iberqueso salta a los fogones con sus primeras jornadas gastronómicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan convertirá el queso en el gran protagonista gastronómico del 15 al 17 de mayo con la celebración de las jornadas gastronómicas organizadas por Asemco en colaboración con el Ayuntamiento coyantino, coincidiendo además con la feria Iberqueso en la plaza Mayor. La iniciativa ha sido presentada este miércoles en el salón de plenos del Consistorio y reunirá a restaurantes y bares del municipio en una propuesta culinaria pensada para promocionar la hostelería local y poner en valor la riqueza gastronómica ligada al queso.

Durante tres días, cuatro restaurantes de Valencia de Don Juan ofrecerán menús especiales elaborados en torno a diferentes variedades queseras, con propuestas que combinan tradición, creatividad y productos de calidad. El precio de cada menú será de 30 euros.

Casa Alcón apostará por un recorrido gastronómico que incluirá croquetas de queso, crema de queso de cabra con pimiento, anchoa y crujiente de cebolla, lomito de bacalao al Cabrales, flamenquines con queso cheddar y flan de queso con helado.

Por su parte, Sidrería El Jefe presentará un menú compuesto por crujiente de queso griego con reducción de PX, tomate semiseco con crema de anchoas y queso curado ahumado, risotadas de langostinos con parmesano, pan bao relleno de meloso de ternera con queso pata de mulo y, como postre, cheesecake de queso mascarpone, aguacate y lima.

La Huerta de Don Pedro ofrecerá rollito de cecina con queso Brie, crema templada de trigueros con pulpo y Grana Padano, merluza rellena de queso Idiazabal, milhojas de mollejas de ternera con salsa de Valdeón y tiramisú de té negro.

Mientras, El Viejo Galeón elaborará un menú con delicias de queso y jalapeños, ensalada griega, tartaleta de queso de cabra y cremoso de pimientos o risotto a los cuatro quesos, además de brocheta de solomillo con salsa de queso o bacalao confitado con crema de queso y bacon, finalizando con mousse o tarta de queso La Viña.

Las jornadas se completarán con una ruta de tapas en la que participarán cinco establecimientos hosteleros del municipio. Por un precio de dos euros, vecinos y visitantes podrán degustar diferentes elaboraciones donde el queso será también el ingrediente principal.

La Huerta de Don Pedro presentará una tosta de queso cremoso con tapenade y tomate; Bar Flor ofrecerá un crujiente dorado con salsa de arándanos; Bar Lope elaborará una tosta de aguacate, queso cottage y miel; Ana y Martín-Jabares participará con «La cuna de Cirro»; y Bar Oasis preparará un hojaldrado de queso de cabra y morcilla.

Desde la organización recomiendan acompañar tanto los menús como las tapas con los vinos de las bodegas integradas en la asociación: Cooperativa Los Oteros, Gordonzello, Tampesta, Jagatas Villaliz y Vitalis, reforzando así la promoción conjunta de la gastronomía y los productos agroalimentarios de la zona.

Con esta iniciativa, Valencia de Don Juan volverá a unir gastronomía, hostelería y promoción local en torno a una de las citas más destacadas del calendario gastronómico de la comarca.