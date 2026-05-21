Valderas remodelará su playa fluvial para potenciar el turismo cultural

El Ayuntamiento de Valderas ha sacado a licitación el proyecto de dotación museística y acondicionamiento de la playa fluvial del río Cea, una actuación valorada en 285.523 euros que busca recuperar y poner en valor uno de los enclaves naturales e históricos más emblemáticos del municipio.

La intervención se desarrollará en el entorno conocido como la Playa del Molino, junto a los restos del histórico Molino de Santovenia, un espacio que combina naturaleza, patrimonio industrial y arqueología. El objetivo principal es transformar esta zona en un lugar de ocio, esparcimiento y uso museístico, potenciando además el atractivo turístico del municipio y su candidatura a las subvenciones del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios 2025 de la Diputación Provincial de León. El proyecto contempla actuaciones tanto en los accesos como en toda el área que rodea la playa fluvial y los restos del molino. Entre las principales mejoras previstas destacan la reorganización de los espacios recreativos, la renovación de las zonas infantiles y juveniles, la instalación de nuevos aseos y duchas, la creación de áreas de barbacoas más seguras y la mejora integral del Camino del Molino, que contará con iluminación solar LED y prioridad para el tránsito peatonal. Asimismo, se actuará sobre los elementos patrimoniales existentes para favorecer su conservación y visibilidad. Se realizarán trabajos de limpieza y consolidación en la chimenea y restos del Molino de Santovenia, así como en los restos del azud y la Fuente del Caño Teja, todo ello bajo supervisión arqueológica y con autorización de Patrimonio. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Los Villares, situado en parte del subsuelo de la zona y que alberga restos de las épocas de Hierro, Romano Altoimperial y Tardorromano. Para reforzar el carácter museístico del enclave se instalarán paneles informativos, mobiliario integrado en el paisaje y sistemas de delimitación y protección de los elementos históricos. El Ayuntamiento pretende además ordenar un espacio que actualmente presenta un notable deterioro, con abundante vegetación sin control, mobiliario disperso y dificultades de acceso. La actuación busca compatibilizar el uso recreativo tradicional de la playa fluvial con la conservación patrimonial y ambiental del entorno del río Cea.

Autorización de CHD

Las obras cuentan ya con la autorización correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Duero para actuar en dominio público hidráulico y zona de policía del río Cea, garantizando así la adaptación del proyecto a la normativa medioambiental y de protección fluvial.