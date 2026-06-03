Valencia reúne a los músicos de las escuelas de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de Valencia de Don Juan acogió el pasado domingo el segundo de los conciertos de clausura de la Banda de AEMCyL (Asociación de Escuelas Municipales de Música de Castilla y León). El primero de estos conciertos se realizó en Astorga el 30 de mayo en conmemoración del año Gaudí. Esta agrupación cuenta actualmente con unos 140 músicos pertenecientes a las Escuelas de Música de los Ayuntamientos asociados que son Astorga, La Bañeza, Benavides de Órbigo, La Robla, Valencia de Don Juan y Villarejo de Órbigo.

El programa estuvo dividido en dos partes; la primera dirigida por Abraham González, director de la Escuela de Música de la Banda de Astorga, en la que se interpretaron las piezas Mitos Galegos, What a Wonderful World, Sweet Caroline, My Way y Don»t Stop me now; la segunda dirigida por Pablo Geijo, director de la Escuela Municipal de Música de Valencia de Don Juan, interpretaron African Folk, Capitain of Adventure, 1492 Conquest of Paradise, Piratas del Caribe y Livin on a Prayer.

La variedad de este repertorio permitió a los alumnos enfrentarse a piezas con carácter académico, algunas de ellas que requerían una gran destreza técnica que les hizo actuar como verdaderos profesionales.