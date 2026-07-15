Gordonzello reabre Entrecepas Wine Bar con una nueva gestión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bodegas Gordonzello abrirá este viernes, 17 de julio, a partir de las 20.00 horas, una nueva temporada de Entrecepas Wine Bar, la terraza de verano ubicada en sus instalaciones y que permanecerá en funcionamiento durante los próximos meses con una oferta de vino, gastronomía y actividades vinculadas al enoturismo.

El espacio, situado junto a los viñedos de la bodega y al museo natural de variedades, volverá a acoger la programación estival de la empresa, que contempla la celebración de distintas propuestas dirigidas a los visitantes a lo largo del verano.

La principal novedad de esta edición será el cambio en el modelo de gestión. Por primera vez, Entrecepas Wine Bar estará gestionado directamente por el equipo de Bodegas Gordonzello. Según ha informado la empresa, esta decisión busca «reforzar la atención a los clientes y asumir de forma directa la organización y el funcionamiento del espacio».

La bodega señala además que esta gestión permitirá aplicar una nueva política de precios en los vinos que se servirán en la terraza, con el objetivo de hacer más accesible la oferta durante la temporada estival.

La propuesta gastronómica de Entrecepas Wine Bar estará compuesta por una selección de vinos elaborados por la propia bodega, acompañados de una carta que incluirá hamburguesas, pizzas, raciones, postres y diferentes opciones para compartir.

La apertura de este viernes supondrá el inicio de la programación de verano de Bodegas Gordonzello. La empresa prevé desarrollar durante las próximas semanas nuevas actividades y experiencias relacionadas con el vino y el enoturismo, cuya programación irá dando a conocer de forma progresiva a lo largo de la temporada.

La terraza Entrecepas Wine Bar se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas estivales de Bodegas Gordonzello, combinando la actividad enoturística de la bodega con un espacio de restauración al aire libre.