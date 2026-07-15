El PSOE de Coyanza critica la pérdida de ayudas para su modernización

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE denuncia la falta de inversiones de PP y UPL en el Complejo Polideportivo Vicente López y la pérdida de ayudas para su modernización. Los socialistas lamentan que se estén «dejando escapar subvenciones y ayudas, con la convocatoria del Idae que permitiría renovar la obsoleta caldera de gasoil —al final de su vida útil— y climatizar el Pabellón y el Frontón como claro ejemplo». Los socialistas recuerdan que «las últimas mejoras se ejecutaron el pasado mandato (gradas, rocódromo, pintura exterior…), mientras que el actual gobierno acumula tres años de inacción».

El Grupo Municipal Socialista de Valencia de Don Juan denuncia la falta de inversiones en el Complejo Polideportivo Vicente López (pabellón, frontón y piscina climatizada). Para el PSOE, este abandono refleja «la tónica del mandato que no es otra que la incapacidad del alcalde, José Jiménez, y su equipo» de PP y la UPL para lograr inversiones propias, viviendo de las rentas y de los proyectos heredados del anterior gobierno». Desde el PSOE se recuerda que «las últimas mejoras de calado en estas instalaciones se realizaron en el mandato anterior. En el pabellón se pintó la fachada, se realizó un mural contra la violencia de género, se instalaron asientos individuales en la grada y se sustituyó la vieja barandilla. Además, se dotó de un rocódromo al frontón y, el año pasado, se colocaron placas fotovoltaicas gracias a una subvención europea que también captó el anterior equipo de gobierno municipal».