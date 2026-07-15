San Millán de los Caballeros acoge su I Exposición de Vehículos Clásicos el sábado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

San Millán de los Caballeros acoge este sábado su I Exposición de Vehículos Clásicos, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento que busca convertir la localidad en un punto de encuentro para los amantes del motor.

La recepción de los vehículos participantes en esta iniciativa comenzará a partir de las 17.00 horas en la plaza del Bar, un recinto que servirá de escenario para que el público pueda contemplar durante toda la tarde la exhibición de los vehículos históricos.

Para amenizar esta primera edición, la organización ha preparado un programa que incluye un detalle de bienvenida para los participantes inscritos, música en directo y un gran ambiente festivo. Además, a las 20.00 horas se ofrecerá un «pinchoteo» exclusivo para los participantes, seguido de un gran sorteo de productos especiales que han sido donados por los diferentes patrocinadores del evento.

Llevar a cabo esta concentración ha sido posible gracias al impulso del Ayuntamiento, con la colaboración de establecimientos locales como Construcciones Alzajores, La Huerta de Don Pedro, Mambotruck, Gusgarug, Lavacoches a mano, Bar Los Pinos y Grupochao.

Desde el consistorio se invita a todos los aficionados al motor a a acercarse a San Millán este sábado para disfrutar de una jornada única de patrimonio automovilístico. Para dudas o consultas de última hora, la organización mantiene habilitado el teléfono de contacto 606 96 73 70.