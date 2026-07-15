Valencia de Don Juan y Oviedo estrechan su hermanamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha estado representado en uno de los actos más emblemáticos de la capital asturiana: la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Oviedo. Este acto, celebrado en el auditorio Príncipe Felipe de la ciudad, congrega a los representantesw de la sociedad ovetense que cada año participan en estos reconocimientos realizados por el Ayuntamiento. El concejal de Ferias y Mercados de Valencia de Don Juan y diputado provincial, Ángel Pérez Muñoz, acudió a la entrega de la Medalla de Oro en representación del consistorio coyantino. Aprovechando la visita institucional, el edil coyantino mantuvo una reunión con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para poner en común puntos de encuentro y establecer líneas de colaboración. Pérez Muñoz entregó al regidor ovetense del icónico castillo de Valencia de Don Juan en recuerdo al hermanamiento de ambas ciudades.

Pérez Muñoz destacó la hospitalidad ovetense y señaló los numerosos aspectos que unen a las dos ciudades. Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, agradeció el gesto y puso en valor los estrechos vínculos que unen a ambas ciudades. «Es un orgullo seguir fortaleciendo una relación basada en la cercanía, el afecto y la colaboración institucional.