Grajal de Campos saca a la luz sus reliquias en las Candelas

Los vecinos de Grajal de Campos han celebrado Las Candelas, con el momento más esperado de la mañana, la apertura excepcional del gran relicario situado en los laterales del retablo mayor. Esta colección de múltiples reliquias, de enorme valor histórico y artístico, es un «tesoro invisible» durante casi todo el año; solo se expone al público coincidiendo con esta festividad, cerrando sus puertas nuevamente hasta el próximo febrero tras concluir los actos. Tras la Eucaristía, la celebración se trasladó a los salones bajos del Ayuntamiento. Allí, la corporación municipal ofreció un tentempié a todos los asistentes.